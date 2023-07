La Nuit des Étoiles est de retour au SPARKOH de Frameries!

Les enfants ne seront pas en reste : à partir de 3 ans, les petits astronautes en herbe s’en iront pour un voyage lunaire. « Déguisés en astronautes, ils s’envoleront dans un parcours psychomoteur et sensoriel à la conquête de l’espace, testant leurs capacités en chemin. Les plus grands auront l’opportunité de percer les mystères du ciel en découvrant les 3 secrets célestes, en identifiant les constellations et planètes, et en déchiffrant les mystérieux signes du zodiaque ».

Une nocturne

Et de poursuivre : « Pour les plus grands, on a préparé des récits fascinants sur le monde et l’Univers. Vous serez transportés par des histoires d’humains créatifs, attachants, brillants, et parfois un peu sombres, qui mettront en lumière les trous noirs… et les monstres cosmiques. Et pour couronner le tout, si les conditions météo nous le permettent, une grande nocturne vous offrira un festival d’émotions en admirant les superbes étoiles filantes d’août… Dites bonjour aux Perséides ! »

Pour en savoir plus sur cet évènement estival incontournable, rendez-vous sur : https://mumons.be/museum/activites/nuit-des-etoiles-edition-2023/