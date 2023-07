Des subsides sur trois ans pour les ASBL actives en matière d’Égalité des Chances à Bruxelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nouveauté en matière d’Égalité des chances à la Région bruxelloise. Environ 80 ASBL bruxelloises bénéficieront pour la première fois d’une subvention pour 3 ans. C’est une première en Égalité des chances et cela touche des ASBL actives dans la lutte contre le racisme, inclusion des personnes LGBTQIA+, soutien aux familles monoparentales, lutte contre les violences faites aux femmes, égalité entre les femmes et les hommes et handistreaming.