«Les 12 coups de midi»: Jean-Luc Reichmann troublé par l’allure d’un ado du public, «C’est une coupe de cheveux choisie?» (photos)

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Mathis n’est pas passé inaperçu ! Venu assister à l’enregistrement de l’émission « Les 12 coups de midi » diffusée ce dimanche 16 juillet, sur TF1, l’adolescent ne s’attendait pas à prendre la parole devant les caméras. C’était sans compter sur Jean-Luc Reichmann, décontenancé par… ses cheveux, brun et bouclés, cachant presque plus de la moitié de son visage. « C’est une coupe de cheveux choisie ? », a lancé l’animateur au jeune homme. « Tu peux nous montrer ce qu’il y a dessous ? »

Un selfie plus tard, et une serviette de plage jaune fluo offerte à Mathis… le présentateur n’en croit toujours pas ses yeux. « C’est la première fois que je vois… », a-t-il lancé, tandis que l’ado regagnait sa place. « Eh Mathis, on va mettre ta photo là-haut ! Non, parce que je trouve ça quand même génialissime. » Une photo du fameux Chouchou apparaît alors à l’écran, et… on ne peut effectivement nier qu’il y a un air.