Le collectif Free 54 proteste contre la privatisation de l’espace public à Bruxelles

Une place est avant tout un lieu où on peut se rencontrer et s’amuser. Et c’est ce qu’était la place Sainte-Catherine » explique le collectif. Free 54 a vu le jour en 2015, après l’expansion des terrasses sur cette célèbre place du centre-ville. Aujourd’hui, le groupe continue de protester et demande la disparition des terrasses, ainsi que l’installation de nouveaux bancs publics. Ils étaient 14 en 2015, et ne se comptent plus que sur les doigts d’une main à ce jour.

Ainsi, le collectif a prévu de mener des actions de protestation pendant toute la période estivale. La première en date s’est déroulée au début du mois de juillet sur la place Sainte-Catherine et aurait réuni selon Free 54, près de 400 participants.