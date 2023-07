Léna Situations bientôt sur TF1? «Je ferai peut-être l’émission…»

L’occasion de lui demander si, après les maîtresses de cérémonie, elle se verrait bien jouer les animatrices à l’antenne. « Pourquoi pas ? J’ai l’habitude de m’exprimer en public, et j’aime bien présenter, interviewer des gens », a-t-elle admis. « En revanche, ça m’amuserait pas du tout de faire une émission de téléréalité comme les Kardashian. Je préfère raconter des histoires et faire mes Vlogs, sans embrouille ni drama. Même si c’est épuisant et que ma vie est sur pause pendant 31 jours, au moins, j’ai la main dessus. »

Et une carrière en tant qu’actrice, y a-t-elle déjà songé ? « On m’a déjà proposé plusieurs fois. J’aime bien l’idée de jouer des personnages différents, mais si je le fais, je veux pouvoir le faire à fond. Faut pas que ce soit un projet sur le côté. Cette voie me plaît, mais j’attends le bon moment pour m’y engager. Et le bon rôle ! »

En attendant, c’est pour « Danse avec les stars » que Léna Mahfouf, de son vrai nom, est aujourd’hui pressentie. « Je ferai peut-être l’émission plus tard. C’est quand même quelque chose qui demande beaucoup de temps, genre deux ou trois mois de tournage intensif, et j’ai déjà du mal à trouver trois heures pour voir quelqu’un… Pour l’instant, je préfère me concentrer sur mes projets. »