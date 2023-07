Les pompiers de Bruxelles inaugurent le camion-échelle le plus haut d’Europe

C’est sur la Grand-Place de Bruxelles que ‘The Beast’ a été dévoilé ce lundi matin. Ce nouveau camion-échelle vient compléter la flotte du Corps des Pompiers de Bruxelles. L’échelle peut être déployée à sa hauteur maximum de 64m en 40sec. Cela en fait aujourd’hui le camion-échelle le plus haut d’Europe, atteignant plus de deux fois la hauteur des camions-échelles actuels des pompiers de Bruxelles. Selon Tanguy Du Bus De Warnaffe, chef de Corps des pompiers de Bruxelles « cette échelle nous permettra donc d’être plus performants en matière de sauvetages et d’évacuations et, grâce à son canon à eau, d’être plus efficaces dans la lutte contre l’incendie dans des tours. »

« La Région bruxelloise fait figure de modèle »

« On dit souvent que la première et la plus importante mission d’un gouvernement est de protéger ses citoyens et d’assurer leur sécurité. Et c’est exactement ce que nous faisons ! », déclare Ans Persoons, secrétaire d’état bruxelloise en charge de la Lutte contre l’Incendie et de l’Aide Médicale Urgente. « Nous investissons dans des équipements de pointe, des technologies modernes et des casernes de pompiers bien équipées. Ces investissements sont en effet essentiels pour que nos pompiers puissent faire leur travail efficacement, en toute sécurité, et répondre rapidement aux situations d’urgence et venir en aide à la population. »