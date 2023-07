«Séduction haute tension»: c’est quoi cette émission de téléréalité ultra-chaude qui cartonne sur Netflix?

La saison 5 vient de démarrer, et se retrouve déjà à la deuxième marche du podium des dix contenus les plus suivis en ce moment sur la plateforme.

Des corps bronzés, musclés, bien galbés… une belle et grande villa, du soleil et des palmiers : un décor qui fait rêver, dans lequel on s’adonnerait bien à quelques galipettes. Grossière erreur ! En tout cas pour les célibataires de « Séduction haute tension », qui ont pour seule et unique « règle » d’éviter tout rapprochement physique avec leurs colocataires de jeu, évidemment beaux comme des dieux et chauds comme la braise. Un câlin par-ci, un bisou par là… et c’est banqueroute !

Lire aussi Qui est Chloe Veitch, la candidate de téléréalité préférée de Netflix, vue dans «Séduction Haute Tension», «The Circle» et «Love is Blind»? (vidéos)

S’ils veulent remporter la cagnotte de l’émission de téléréalité la plus torride de Netflix, les candidats de la saison 5 n’ont pas le choix que de calmer leurs ardeurs. Plus facile à dire… qu’à faire, évidemment.