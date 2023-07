Un accident spectaculaire coûte la vie à une personne de 29 ans ce lundi après-midi

Les circonstances de l’accident restent encore inconnues, selon Het Laatste Nieuws. Un expert en circulation mènera l’enquête pour apporter plus de clarté.

Un spectaculaire accident a eu lieu lundi après-midi à Aardoye, en Flandre occidentale. Deux voitures sont entrées en collision et l’un des passagers des deux véhicules est décédé.

Un triste constat sur nos routes: le nombre d’accidents mortels en forte hausse en 2022, voici la province la plus touchée

Selon le Baromètre de la sécurité routière établi par l’Institut Vias, le nombre de tués sur les routes a fortement augmenté, l’année dernière en 2022, en Wallonie (+22 %) et à Bruxelles où il est passé 6 à 21 morts.

En revanche, la Flandre enregistre un recul (-7 %). À l’échelle de la Belgique, plus d’une victime sur trois était un piéton ou un cycliste Ce bilan provisoire devrait s’alourdir qu’il ne tient pas compte des décès survenus endéans les 30 jours.

« Les années 2020 et 2021 étaient atypiques en raison de la pandémie. Les hausses observées en 2022 font suite à une baisse sans précédent, en grande partie liée aux mesures sanitaires », précise Belinda Demattia, porte-parole de l’Agence wallonne pour la sécurité routière. Certes, il y a une augmentation de 22 % des tués par rapport à 2021 mais aussi une diminution de 22 % par rapport à 2019 (309 tués sur base des chiffres définitifs).

« En fait, le premier trimestre 2022 a été très mauvais. Il y a eu moins de victimes au second semestre malgré les festivals de l’été et les fêtes de fin d’année. Nous avons l’impression que les gens se sont lâchés au début 2022 après les restrictions du Covid », analyse Belinda Demattia.

«Le Hainaut compte le plus de tués (73), devant Liège (58), Namur (54), le Luxembourg (30) et le Brabant wallon (14). Namur est la seule province wallonne à compter plus de décès qu’en 2019 (49).

« Au niveau des types d’usagers, l’augmentation la plus marquée concerne les piétons (+52 %) et les cyclistes où l’on passe de 6 à 18 tués », relève la porte-parole de l’AWSR. Le bilan mortel pour les cyclistes reste inférieur à 2019 malgré un nombre croissant d’utilisateurs. Une victime cycliste sur dix en Wallonie était au guidon d’un engin électrique. Par contre, le bilan est similaire à 2019 pour les piétons. Le drame du carnaval de Strepy pèse lourd dans la balance.