Festival de Dour : près de 50.000€ d’amendes pour possession de stupéfiants

En tout, 827 véhicules, 21 bus et 920 personnes ont été contrôlés. 82 p.-v. judiciaires ont été dressés sur les cinq jours. La police a arrêté 6 personnes.

50.000€ d’amendes

Sur les cinq jours, la police a saisi grâce aux contrôles routiers plus de 500g de cannabis, 50g de cocaïne, 30g de MDMA, 43g de speed, 65 de kétamine, 8g d’amphétamines, 45g de champignons et plus de 1.600 pilules de XTC. En tout, cela représente 13.200€ de transactions immédiates.

Le dispositif « Wasstraat », de lutte contre les stupéfiants était installé à l’entrée du festival durant les cinq jours. Voici le bilan de ce dispositif : 4 p.-v. de suspicion de vente, 150 p.-v. de détention de stupéfiants, 149 transactions immédiates pour un montant total de 35.075€.

Sur les cinq jours, la police a découvert via ce dispositif plus de 780g de cannabis et 140 de résine, 80g de cocaïne, 40g de MDMA, 74g de kétamine, 8g d’amphétamines, 11g de champignons et plus de 1.600 pilules de XTC.