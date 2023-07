Nouveau stade de l’Union Saint-Gilloise : pas d’accord avant le 21 juillet mais un possible accord de principe

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La date du 21 juillet pour notifier une décision concernant le stade avait été avancée par l’ancien secrétaire d’État Pascal Smet (Vooruit). À quelques jours de cette échéance c’est Ans Persoons (Vooruit) qui lui succède, qui a dû répondre aux questions des parlementaires bruxellois au sujet de l’épineux dossier du nouveau stade de football de l’Union Saint-Gilloise.

Les députés de l’opposition mais aussi de la majorité ont rappelé l’importance de ce dossier. « Vu l’enjeu sportif et économique du club, il faut pouvoir lui donner un stade à hauteur de ses ambitions. L’Union est prête à financer elle-même sur fonds privés ce nouveau stade. Au vu des invectives récentes par presse interposée entre le club et la commune de Forest, on a du mal à imaginer qu’ils se trouvent autour de la table pour discuter. Pourtant, Pascal Smet avait annoncé que le Gouvernement allait prendre la main pour trouver une solution. Êtes-vous sur la même ligne que votre prédécesseur ? » s’interroge Christophe De Beukelaer (Les Engagés).