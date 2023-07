Animations, feu d’artifice, défilé aérien... : voici le vrai coût de la Fête nationale belge !

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme chaque année, tous les événements qui jalonneront la fête nationale de ce jeudi 20 et vendredi 21 juillet seront gratuits pour le public. Normal : il faut que cela reste une grande fête pour TOUS les Belges. Et on ne va certainement pas changer cette bonne habitude l’année où l’on fête les 10 ans de règne du Roi Philippe !

de videos

Mais cette fête représente quand même un coût énorme pour l’État et pour l’une des principales ASBL organisatrice.