Les U16 de Malmedy ont participé au plus grand tournoi de handball au monde

C’est une expérience que les U16 du Handball Club Malmedy ne sont pas près d’oublier. Début juillet, les jeunes Malmédiens ont pris la direction de Göteborg, en Suède, afin de participer à la Partille Cup, le plus grand tournoi de handball du monde. Au total, pas moins de 1200 équipes, venant de 34 pays différents, étaient présentes sur place. De quoi permettre à nos handballeurs régionaux de réaliser un rêve. « Nous avons vécu une semaine exceptionnelle. Quand on est fan de handball, c’est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. Cela faisait trois ans que l’on travaillait avec le club et les parents pour pouvoir mettre ce voyage en place, et nous n’avons pas été déçus », affirme Rwendy Kayemba, le coach. « Sur place, cela a vraiment été exceptionnel du début à la fin. Avec autant d’équipes, venant de partout dans le monde, on s’est vraiment senti tout petit. Cela a vraiment permis aux jeunes de se rendre compte que malgré tous nos efforts, nous avons vraiment du retard par rapport à de nombreuses nations. »

Au niveau sportif, les jeunes Malmédiens n’ont malheureusement pas pu goûter à la victoire, mais ont eu l’occasion de faire le plein d’expérience. « Malgré l’adversité et la météo, qui n’a pas été en notre faveur, nos gamins ne se sont pas laissé démonter et ont montré un beau visage. À l’exception d’un match, nous avons à chaque fois rivalisé, même si nous n’avons jamais pu l’emporter à cause de notre manque d’expérience et de la différence physique avec nos adversaires. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas été ridicules et nous nous sommes fait plaisir », affirme Rwendy Kayemba. « Une chose est certaine, c’est que nos jeunes ont vraiment vécu une semaine de rêve. Ils étaient ravis de pouvoir participer à un tel événement et sont rentrés en Belgique la tête pleine de souvenirs. Dans le car du retour, ils me demandaient déjà ce que l’on allait mettre en place pour la saison prochaine, afin de retourner en Suède et de montrer aux autres équipes notre évolution. Ils se sont rendu compte qu’ils avaient du retard, mais que le niveau supérieur était accessible s’ils continuaient à bien travailler. Pour le coach que je suis, c’est magnifique à voir », conclut-il.