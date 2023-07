Une patrouille de police attaquée à Saint-Gilles : « Il y a de vraies zones de non-droit à Bruxelles ! », dénonce un syndicat policier

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Alors que la brigade de police était en pleine intervention, celle-ci est tombée sur des jeunes qui se livraient à du deal. Afin de dissuader les agents de poursuivre leur contrôle, les délinquants s’en sont violemment pris aux forces de l’ordre et à leur voiture. Les policiers ont finalement réussi à s’en sortir en prenant la fuite. L’un d’entre eux a cependant été blessé au pied et conduit à l’hôpital. À la suite de cette agression, la police a appelé du renfort, et le groupement de jeunes s’est dissolu à leur arrivée. Un peu plus tard dans la soirée, les jeunes qui se livraient à un trafic de drogue dans le quartier se sont regroupés et auraient essayé de mettre le feu à des trottinettes.

Thierry Belin, secrétaire national d’un syndicat de police (SNPS) se dit scandalisé par cette « agression gratuite et ce déferlement de violence. »