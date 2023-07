À partir de 2024, les grandes surfaces devront faire don des invendus alimentaires en région bruxelloise

Cela concernera plus d’une centaine de grandes surfaces, a annoncé mardi le ministre bruxellois de l’Action sociale, Alain Maron (Ecolo),.

Rendre le don obligatoire devra permettre d’augmenter les stocks alimentaires des associations caritatives qui viennent en aide aux plus démunis. « Quand on sait que 70.000 personnes ont recours à l’aide alimentaire rien qu’à Bruxelles, il n’est pas acceptable que l’on jette encore des tonnes d’aliments consommables. J’estime que tant que les associations actives dans l’aide alimentaire auront besoin de ces stocks d’invendus, il faut tout mettre en œuvre pour soutenir leur travail quotidien de lutte contre la pauvreté », a commenté le ministre, dans un communiqué.

D’après Alain Maron, en moyenne à Bruxelles, une grande surface fait don d’un peu plus d’une tonne d’aliments consommables par mois. On peut aller plus loin car beaucoup trop d’aliments sont encore jetés. L’Europe demande d’ailleurs de réduire le gaspillage alimentaire d’ici 2030 à hauteur de 30 %.