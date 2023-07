Jane Birkin a-t-elle mis fin à ses jours? Le communiqué de Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon porte à confusion, la famille réagit Les filles de la chanteuse ont salué lundi le courage de leur mère, qui « avait décidé » que le premier soir qu’elle passait seule depuis son accident vasculaire cérébral serait le dernier. Une déclaration qui laisse à penser à un suicide. PhotoNews

Par L.V. avec AFP Pour Ciné-Télé-Revue

Au lendemain du décès de Jane Birkin, retrouvée sans vie dimanche à son domicile parisien, les filles de la chanteuse, Charlotte Gainsbourg et Lou Doillon, ont salué la «bataille acharnée contre la maladie» menée par leur mère. « Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuits et jours», écrivent-elles. «Depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance. Ce premier soir seule aura été le dernier. Elle l’avait décidé», ajoutent-elles dans ce texte transmis par Olivier Gluzman, manager de l’artiste.

Un communiqué dont la dernière phrase peut porter à confusion : Jane Birkin aurait-elle décidé de mettre fin à ses jours ? Contacté par RTL France, l'entourage de la chanteuse précise aujourd’hui qu'il n'y a aucun sous-entendu.

L’agence artistique de Jane Birkin a pour sa part annoncé que les obsèques se dérouleront dans l’intimité familiale et amicale, sur invitation, avant de lui a rendu hommage sur Instagram: «Jane, icône mais aussi et surtout femme merveilleuse, artiste talentueuse, engagée et libre».