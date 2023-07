Comment Jane Birkin a inspiré le plus iconique des sacs Hermès (vidéo)

Véritable icône de mode, Jane Birkin avait un style qui figurait sur «toutes les planches d’inspiration» des créateurs . La chanteuse et comédienne a même laissé son nom à l’un des sacs les plus chers au monde !

Ce sac est aujourd’hui un des accessoires de mode les plus convoités au monde: chaque pièce est fabriquée à la main, en France, et il faut attendre en moyenne six ans pour avoir un Birkin. Il faut ainsi s’inscrire sur une liste d’attente pour en faire l’acquisition, comme l’explique notamment un vendeur dans un épisode de la série culte « Sex and the City ».