Le médecin légiste, ce héros qu’on adore: mais pourquoi?

Si on devait assister à une autopsie pour de vrai, la plupart d’entre nous ne tarderaient pas à se sentir mal. Et pourtant, ce métier fascine, tout autant que la personnalité des médecins légistes, éléments-clés des enquêtes judiciaires et personnages incontournables des séries policières. Le célèbre docteur liégeois Philippe Boxho vient encore de publier «Entretien avec un cadavre» (éditions Kennes), consacré aux décès suspects, comme avec ce suicide qui n’en était pas un… «Ce que j’affectionne par-dessus tout, c’est d’aller à la découverte des traces et des indices qui permettent de donner une dernière fois la parole aux morts», raconte le légiste.

Bien sûr, pour le docteur Karine Dabadie, vraie légiste à Bordeaux, des médecins légistes qui mènent leurs propres enquêtes, comme elle l’explique dans Le Parisien, «c’est inimaginable! Nous travaillons en lien direct avec les enquêteurs, mais nous ne prenons pas leur place.» De plus, «ces séries montrent des médecins légistes loufoques ou torturés alors que dans la profession, nous sommes des gens tout à fait normaux. C’est un métier qui demande d’être extrêmement structuré et capable de prendre de la distance.»

Qu’ils soient réalistes ou pas, l’engouement pour les médecins légistes n’est pas près de s’éteindre. S’il est récent dans les séries françaises, aux Etats-Unis, dès 1975, le «Dr Quincy», avec Jack Klugman, montrait un médecin légiste s’opposant régulièrement à l’avis des policiers. Et devinez qui avait raison? Lui ont succédé «Forever», «Body of proof», «Dr Harrow», «Rizzoli & Isles», «Preuve à l’appui», et on ne cite même pas tous les «Experts» et «NCIS», où cette profession occupe une place essentielle.

Last but not least, c’est bientôt la reine des médecins légistes de la littérature policière qui va faire ses débuts au petit écran: Kay Scarpetta, l’héroïne créée en 1990 par Patricia Cornwell et qui en est aujourd’hui à vingt-sept romans publiés, va être prochainement jouée par Nicole Kidman. Jamie Lee Curtis sera Dorothy, la sœur de Kay. Amazon Studios va produire deux saisons de huit épisodes chacune, qui seront accessibles sur Prime Video.