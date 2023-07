Partez à l’aventure à portée de route : les 5 parcs d’attractions incontournables à moins de 3h de Bruxelles

Comment parler de parcs d’attractions et ne pas mentionner Walibi ? Niché au cœur de la Belgique, ce parc d’attractions emblématique est une véritable destination incontournable pour les amoureux de frissons. Situé à seulement quelques encablures de Bruxelles, Walibi mélange manèges à sensations et attractions familiales. Depuis quelques années, le parc belge investit d’ailleurs sans compter dans la création de nouveaux mondes et attractions, dont le désormais très célèbre « Kondaa », qui est devenu l’un des coasters les plus connus d’Europe depuis son ouverture en 2021.

L’été bat son plein et les vacances sont enfin là ! Vous cherchez à vivre des sensations fortes, des moments de magie et d’émerveillement en famille ou entre amis, sans avoir à parcourir de très longue distance ? Bonne nouvelle, cinq parcs d’attractions immanquables, prêts à vous offrir des expériences inoubliables, se situent à moins de 3h de route de Bruxelles. Que vous soyez amateur de sensations fortes, de mondes fantastiques ou de décors à couper le souffle, ces cinq parcs – Walibi, Toverland, Efteling, le Parc Astérix et Phantasialand – promettent de vous plonger dans des univers aussi variés qu’impressionnants.

Vous l’aurez compris, Walibi reste encore et toujours une référence en Belgique. Avec un plan ambitieux, le parc situé à Wavre continue de se développer, en proposant de plus en plus de nouvelles expériences à ses visiteurs. Un vrai incontournable !

Plus d’infos : www.walibi.be

Toverland

Toverland et ses 4 nouvelles attractions !

Depuis son ouverture en 2001, Toverland, situé à Sevenum, aux Pays-Bas, a su charmer les visiteurs avec son ambiance féerique et ses attractions magiques. Ce parc à thème unique en son genre continue de captiver les familles et les amateurs de sensations fortes grâce à une expérience en constante évolution. Cet été, Toverland a d’ailleurs franchi une nouvelle étape en ouvrant quatre nouvelles attractions au sein de sa zone « Avalon ». Le tout, pour un total de 11,5 millions d’euros.

Avec Dragonwatch, une tour accessible à tout âge, les visiteurs ont désormais l’occasion de monter à 17 mètres de hauteur et d’avoir une vue imprenable sur le parc néerlandais. Pour les fans de sensations, Toverland a aussi tenu à marquer le coup en proposant Pixarus, un manège dans lequel les visiteurs ont la liberté de faire autant de loopings qu’ils le veulent. Une attraction qui est d’ailleurs située juste à côté du Fenix, l’emblème du parc, ce qui rend l’expérience d’autant plus impressionnante. Les plus jeunes n’ont eux non plus pas été oubliés, avec Jumping Juna, un carrousel merveilleusement bien décoré, et Merlin The Garden Tour, qui permet à toute la famille de partir à la découverte d’un jardin de plantes aromatiques magiques.

En plus de ces quatre nouveautés, qui viennent agrandir la zone Avalon, ouverte en 2018, Toverland se démarque aussi par ses décors féeriques et la qualité de son offre d’attractions. Si on vous parlait évidemment du Fénix un peu plus haut, qui est « must do », le parc néerlandais propose d’autres très bonnes attractions comme Troy, une montagne russe décoiffante, Booster Bike, qui offre une zone de lancement impressionnante ou encore Expedition Zork, des buches surprenantes. En cas de mauvais temps, Toverland peut aussi compter sur ses deux zones intérieures, composées de nombreuses activités et qui sont une excellente alternative en cas de pluie. Pour les gourmands, nous vous conseillons d’essayer « The Flaming Feather », un très bon restaurant qui propose notamment des planches tapas pour un rapport qualité-prix quasiment imbattable dans un parc.

Si Toverland gagne encore à être connu en Belgique, il est en train tout doucement de devenir un endroit de choix pour les familles ainsi que pour les amateurs d’attractions, en proposant régulièrement des nouveautés, qui devraient d’ailleurs encore être nombreuses dans les prochaines années, le parc voulant devenir une destination pour les courts séjours.

Parc Astérix

Toutatis propulse le Parc Astérix dans une autre galaxie

Depuis son ouverture en 1989, le Parc Astérix est devenu l’un des parcs à thème les plus emblématiques d’Europe, attirant des millions de visiteurs chaque année. Situé à Plailly, à seulement 35 kilomètres au nord de Paris, ce parc à thème unique en son genre offre une immersion totale dans l’univers des célèbres Gaulois Astérix et Obélix, créés par René Goscinny et Albert Uderzo. Réputé pour ses attractions à sensations fortes et son ambiance festive, il offre aux visiteurs la possibilité de plonger dans le monde antique des Gaulois et des Romains, tout en vivant des aventures palpitantes.

Cette année, le Parc Astérix est d’ailleurs rentré dans une toute nouvelle dimension avec l’ouverture de l’attraction de « Toutatis ». Inspirée du dieu gaulois éponyme de la guerre et du ciel, cette nouvelle attraction offre une expérience inégalée aux amateurs de montagnes russes. Avec ses 110 km/h et ses 51 mètres de haut, Toutatis est l’attraction la plus rapide de France, et l’une des plus rapides d’Europe. Avec 23 « airtimes », elle détient aussi le record du monde de moment où l’on décolle de son siège sur un grand huit en acier.

En plus de l’attraction Toutatis, le Parc Astérix propose une multitude d’autres divertissements, y compris des spectacles mettant en scène les personnages les plus célèbres de la bande dessinée, des attractions aquatiques rafraîchissantes ainsi que des manèges pour les plus jeunes mais aussi d’autres grand huits, comme Oziris et Tonnerre de Zeus.

Alors, que vous soyez un passionné des héros de la bande dessiné de Goscinny et d’Uderzo, que vous soyez un amateur de sensations fortes ou que vous soyez simplement à la recherche d’une journée remplie de bons moments en famille ou entre amis, le Parc Astérix fait partie des destinations idéales à moins de 3h en voiture de Bruxelles.

Plus d’infos : www.parcasterix.fr

Efteling

Efteling, entre contes de fées et grand huit !

Situé au nord de Tilburg, Efteling a su captiver les cœurs de millions de visiteurs, petits et grands, grâce à son mélange unique d’attractions à couper le souffle et de contes de fées intemporels, depuis son ouverture en 1952. Basé en priorité sur les contes de fées, Efteling vous propose notamment des attractions qui vous plongeront dans les histoires classiques des frères Grimm et d’autres récits merveilleux. Parmi elles, la Forêt des Contes vous transporte dans un voyage en bateau à travers des décors féeriques, où des animatronix racontent les histoires de Cendrillon, du Petit Chaperon Rouge ou encore de Blanche-Neige.

Quoi qu’il en soit, les amateurs de sensations fortes ne sont pas en reste non plus ! En effet, avec Le Baron 1898, Joris en de Draak ou encore De Vliegende Hollander, Efteling propose certains des meilleurs grands huits européens, qui se font distinguer par leurs sensations, mais aussi par la qualité de leur thématisation. En plus des nombreuses attractions, le parc néerlandais doit aussi sa réputation à ses animations, et tout particulièrement à Raveleijn, un spectacle époustouflant mettant en scène des chevaliers et des créatures mythiques dans un combat épique entre le bien et le mal.

Si Efteling n’accueille pas de nouveautés cette année, le parc continue de se développer et ouvrira notamment une nouvelle attraction et un nouvel hôtel en 2024. Quoi qu’il en soit, inutile d’attendre une année supplémentaire avant de partir à la découverte de ce parc, qui a notamment inspiré Walt Disney lors de la création de « Disneyland », en Californie.

Plus d’infos : www.efteling.com

Phantasialand

Phantasialand, une référence en Europe

Niché au cœur de Brühl, en Allemagne, Phantasialand est devenu en quelques années l’un des modèles à suivre en termes de parc d’attractions. Tout en proposant plusieurs attractions uniques au monde, le resort allemand attache aussi une importance toute particulière à la thématisation de ses différents mondes, au nombre de six. Si tous valent évidemment le détour, deux d’entre eux se démarquent. Tout d’abord, « Klugheim », qui vous offre abrite notamment Taron, l’une des montagnes russes les plus rapides et les plus intenses d’Europe. Avec ses virages serrés, ses descentes vertigineuses et sa vitesse fulgurante, Taron est régulièrement présent dans les classements regroupant les meilleurs coasters de la planète.

Ouvert en 2021, Rookburgh est lui un quartier aérien steampunk, abritant l’attraction F.L.Y., le premier Flying Launch Coaster du monde. Vous vous envolerez comme un oiseau, glissant au-dessus des toits de Rookburgh dans une expérience inédite et impressionnante. En plus d’accueillir le 3e hotel du parc allemand et l’une des attractions les plus impressionnantes d’Europe, Rookburgh est aussi un petit bijou de thématisation. Preuve une nouvelle fois que Phantasialand s’installe de plus en plus comme une destination incontournable en Europe.

Le souci du détail et l’immersion dans chaque monde font en tout cas du parc allemand une destination incontournable pour les familles, les couples et les amateurs de sensations fortes, que ce soit pour une journée, mais aussi pour des courts séjours grâce à la présence de trois hôtels dans le resort.