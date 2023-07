Transparencia coupable d’injure et diffamation contre la commune de Woluwe-Saint-Pierre

L’association Transparencia, en les personnes de son fondateur Claude Archer et du gestionnaire de son site internet Patrick Installé, a été condamnée le 12 juillet par le tribunal de première instance de Bruxelles pour propos injurieux et calomnieux à l’encontre de la commune de Woluwe-Saint-Pierre et plusieurs de ses représentants, rapporte la commune mardi.

Le message évoquait encore un «tabassage» de M. Archer par la police, des «faux» communiqués de presse et PV de police et une volonté du bourgmestre de cacher «l’état désastreux des écoles de sa commune». Ceci sans fournir de preuves pour étayer ces propos.

La commune de Woluwe-Saint-Pierre avait alors introduit une action en responsabilité civile contre MM. Archer et Installé, estimant ces propos diffamatoires et portant atteinte à l’honneur et à la réputation de la commune et de ses représentants.