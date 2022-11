Black Friday Weeks : grâce à cette remise immédiate de 21% la Samsung Galaxy Watch 5 passe sous la barre des 300 € !

Samsung Galaxy Watch 5 : un des modèles Android les plus performants

La Samsung Galaxy Watch 5 est la 5ème génération de montres connectées développées par Samsung. Elle est aujourd’hui considérée comme l’une des plus performantes montre connectée Android. Elle est très élégante et facile à porter au quotidien. Très légère, elle pèse moins de 40 grammes. Vous oublierez qu’elle est à votre poignet ! La Samsung Galaxy Watch 5 est également très solide et résistante à l’eau. Son boitier est conçu en aluminium blindé. Le cadran est quant à lui protégé par un verre saphir résistant aux rayures. Son bracelet en silicone est facilement interchangeable pour adapter votre montre connectée à votre look très facilement. Côté performance, sa batterie est 13% plus puissante que la Samsung Galaxy Watch 4. Elle se recharge en un temps record : 45% en 30 minutes. Son écran Amoled s’adapte aux conditions de luminosité pour vous permettre d’avoir une bonne lecture, même en plein soleil. La Samsung Galaxy Watch 5 vous donne l’heure mais pas que ! Elle vous permet de recevoir messages et notifications. C’est aussi un véritable coach santé. La Samsung Galaxy Watch 5 vous permet de suivre votre sommeil, mais aussi l’évolution de votre poids. Le nombre de pas que vous réalisez sur une journée, les calories dépensées, votre fréquence cardiaque et votre niveau de stress…vos données de santé n’auront plus de secret pour vous !

Samsung Galaxy Watch 5 : son prix est en baisse avec le Black Friday

Vous avez envie d’une montre fonctionnelle et de prendre soin de votre santé ? La Samsung Galaxy Watch 5 est la montre connectée qu’il vous faut. Dans le cadre des Blacks Friday Weeks, le e-commerçant MediaMarkt la propose à 259 € au lieu de 329 €, soit 21% de remise. Elle est encore en stock, profitez-en vite !

Cliquez ici pour obtenir la Samsung Galaxy Watch 5 à moins de 300 € avec MediaMarkt

