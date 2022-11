Early Black Friday : les promos déboulent sur la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 BLK : passez à l’électrique en toute sécurité

Envie de découvrir les joies de la glisse et la liberté de vous déplacer facilement ? Il est temps pour vous de passer à l’électrique. La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 est idéale pour débuter. Son moteur de 600W vous permet de circuler jusqu’à 25 km/h, en toute sécurité. Grâce à ses 3 modes, vous pouvez limiter votre vitesse maximale en fonction de la densité de circulation et de monde autour de vous. Le mode piéton vous permet d’aller jusqu’à 5 km/h, le mode standard jusqu’à 20 km/h. Vous êtes très pressés, vous avez mis votre casque et la route est déserte ? Enclenchez alors le monde sport pour aller jusqu’à 25 km/h. Avec la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3, en un clic vous passez d’un mode à l’autre. La sécurité est importante pour Xiaomi. La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 est équipée de disques de frein arrière à double plaquette pour plus de sécurité et de stabilité. Pour être visible par tous les temps, elle est dotée d’un feu d’avertissement arrière à LED, mais aussi d’un réflecteur frontal et de réflecteurs latéraux bidirectionnels. Fonctionnelle, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 se recharge en 5,5 heures et dispose d’une autonomie de 30km.

Early Black Friday : profitez d’un petit prix sur la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 BLK

Vous souhaitez passer le cap de l’électrique ? Profitez du Black Friday pour investir. La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 est parfaite. Elle est légère et robuste avec son corps en aluminium de qualité aérospatiale. Elle se guide très facilement avec son écran d’affichage qui indique vitesse, autonomie et éventuels problèmes techniques…C’est le bon choix pour démarrer en toute sécurité. Vanden Borre propose actuellement la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 à 449 € au lieu de 499 €. Petit plus, vous pouvez la payer avec des écochèques. De quoi vous laissez tenter.

Cliquez ici pour acheter la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 à 449 € chez Vanden Borre

➢ A saisir : les meilleures offres de la semaine repérées par nos Experts Shopping :

– Black Friday Weeks : retrouvez le MacBook Air d’Apple à moins de 1000 € chez MediaMarkt !

– Bon plan Apple : on a trouvé les AirPods Max 130 euros moins chers !

– LEGO : c’est Noël avant l’heure! Profitez de 20% de réduction pour l’achat de 2 articles jusqu’au 20 novembre chez Dreamland

– Samsung : Krëfel sacrifie le prix de l’aspirateur balai Jet 75 Turbo pour une durée limitée ! (100€ de remise immédiate)

– Black Friday Weeks : le prix de l’iPhone 11 est en chute libre sur l’e-shop MediaMarkt !

– Dyson : l’aspirateur balai V15 Absolute s’affiche à prix réduit avant le Black Friday (100€ de réduction)

– Nike sacrifie les prix sur une avalanche de produits à quelques jours du Black Friday ! (Jusqu’à -50% de réduction)

– Black Friday Weeks: MediaMarkt casse les prix sur l’Apple Watch SE 2nde génération !