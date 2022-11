Faites chuter votre consommation de gaz grâce au radiateur électrique Slim Style De'Longhi en promotion !

Pour contrer la hausse du prix du gaz, changez vos habitudes et passez à l’électrique. Un chauffage électrique performant sera l’allié de votre porte-monnaie, même avec des tarifs de l’électricité qui augmentent également.

Radiateur électrique Slim Style de De'Longhi : performant et esthétique

Le radiateur électrique Slim Style de De'Longhi allie design et performance. Avec seulement 9cm de profondeur et des arêtes arrondies, il saura s’intégrer facilement dans tous les intérieurs. Pratique, il peut se fixer sur le mur, ou tout simplement rester sur pied. Cela dépendra de votre usage : chauffage permanent ou chauffage d’appoint. Le radiateur électrique Slim Style de De'Longhi dispose d’une puissance de 2000W. Il est équipé d’un ventilateur d’air chaud latéral qui permet une meilleure répartition de l’air dans la pièce, même dans le bas qui est souvent plus difficile à chauffer. Grâce à son minuteur de 24 heures, vous pouvez facilement le programmer pour qu’il fonctionne quand vous le souhaitez, à tout moment de la journée.

→ A lire également : Crise énergétique : faites des économies en utilisant ces objets du quotidien

Où trouver le radiateur électrique Slim Style de De'Longhi au meilleur prix ?

Vous avez envie de faire baisser votre facture de gaz ou d’électricité ? Optez pour des radiateurs performants. Le radiateur électrique Slim Style de De'Longhi est idéal en chauffage complémentaire. Il s’installe facilement dans toutes les pièces de la maison. Vous avez des enfants et craignez d’installer un chauffage non fixe ? Pas d’inquiétude avec le radiateur électrique Slim Style de De'Longhi. Son interrupteur s’éteint automatiquement en cas de basculement accidentel, pour une utilisation en toute sécurité. Profitez-en, il est actuellement en vente à 106,44 € au lieu de 134,17 € chez Amazon, soit 21% de remise.

Cliquez ici pour acheter le radiateur électrique Slim Style de De'Longhi à 106,44 € avec Amazon

