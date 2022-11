Black Friday Weeks : 300 € de remise sur l’aspirateur robot Dyson 360 Heurist avec MediaMarkt !

Fini le ménage avec l’aspirateur robot Dyson 360 Heurist

Pour dire adieu à la poussière, équipez-vous de l’aspirateur robot Dyson 360 Heurist. Avec lui, fini la corvée du ménage. Votre maison sera toujours propre et saine sans effort. Doté du système de vision intelligent SLAM, l’aspirateur robot Dyson 360 Heurist analyse et parcoure toutes les pièces de votre maison avec précision. Grâce à son anneau lumineux à LED, il ne rate aucun coin de poussière, même par faible luminosité. Les obstacles ne sont pas un souci pour lui, sa chenille tank lui permet de passer partout facilement. Son moteur numérique Dyson V2 tourne à 78000 tours/minutes pour offrir un maximum de puissance à l’aspirateur robot Dyson 360 Heurist. Sa brosse large et son système de filtration capturent toutes les poussières, même les particules aussi petites que 0,3 micron. Le petit plus qui fait la différence entre l’aspirateur robot Dyson 360 Heurist et les autres ? C’est l’appli Dyson Link. Avec elle, vous contrôlez l’aspirateur robot où que vous soyez. Vous pouvez définir les endroits où l’aspirateur doit passer et son mode de puissance. Vous pouvez également créer des programmes spécifiques pour chaque pièce à nettoyer et indiquer les zones sur lesquelles la brosse doit être désactivée, comme les tapis par exemple. L’aspirateur robot Dyson 360 Heurist est un concentré de puissance et de technologie, à votre service.

MediaMarkt casse le prix de l’aspirateur robot Dyson 360 Heurist

MediaMarkt prend de l’avance sur le Black Friday avec les Black Friday Weeks. Le prix de l’aspirateur robot Dyson 360 Heurist dégringole littéralement. Il est affiché à 699 € au lieu de 999 €, soit 300 € de remise immédiate. C’est une promotion incroyable pour la marque connue et reconnue pour la qualité et la puissance de ses différentes gammes d’aspirateurs. Un conseil, craquez avant qu’il ne soit trop tard !

Cliquez ici pour obtenir l’aspirateur robot Dyson 360 Heurist à 699 € chez MediaMarkt

➢ A saisir : les meilleures offres de la semaine repérées par nos Experts Shopping :

– Black Friday Weeks : retrouvez le MacBook Air d’Apple à moins de 1000 € chez MediaMarkt !

– Bon plan Apple : on a trouvé les AirPods Max 130 euros moins chers !

– LEGO : c’est Noël avant l’heure! Profitez de 20% de réduction pour l’achat de 2 articles jusqu’au 20 novembre chez Dreamland

– Samsung : Krëfel sacrifie le prix de l’aspirateur balai Jet 75 Turbo pour une durée limitée ! (100€ de remise immédiate)

– Black Friday Weeks : le prix de l’iPhone 11 est en chute libre sur l’e-shop MediaMarkt !

– Dyson : l’aspirateur balai V15 Absolute s’affiche à prix réduit avant le Black Friday (100€ de réduction)

– Nike sacrifie les prix sur une avalanche de produits à quelques jours du Black Friday ! (Jusqu’à -50% de réduction)

– Black Friday Weeks: MediaMarkt casse les prix sur l’Apple Watch SE 2nde génération !

– Early Black Friday : les promos déboulent sur la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3

– Faites chuter votre consommation de gaz grâce au radiateur électrique Slim Style De'Longhi en promotion !