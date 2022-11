iPhone 14 Pro d’Apple : voici comment l’obtenir à moins de 500 €

iPhone 14 Pro : des nouveautés qui font toutes les différences

Dans la gamme des iPhones 14, composée de l’iPhone 14, du 14 Plus, du 14 Pro et du 14 Pro Max, l’iPhone 14 Pro marque sa différence. Quand les iPhones 14 et 14 Plus sont des versions améliorées de l’iPhone 13, l’iPhone 14 Pro propose des nouveautés qui le démarquent des autres. L’iPhone 14 Pro est doté d’une puce A16 Bionic qui le rend très puissant. Il est également équipé de l’innovation Dynamic Island, qui lui donne de la fluidité. Avec cette innovation, vous ne serez plus jamais coupé dans ce que vous êtes en train de faire. L’iPhone 14 Pro allie esthétique et solidité. Il est conçu en verre mat texturé et en acier inoxydable, tandis que le capteur frontal de son appareil photo est positionné sur des découpes de l’écran pour lui donner un design innovant. Sa caméra utilise un objectif de 48 mégapixels, pour immortaliser vos souvenirs avec une qualité exceptionnelle. Pratique, l’iPhone 14 Pro dispose d’une grande autonomie, jusqu’à 23 heures en lecture vidéo.

L’iPhone 14 Pro à moins de 500 € est de retour dans les stocks

La version 128 GB de l’iPhone 14 Pro est habituellement vendue à partir de 1329 €. Proximus le propose à partir de 479 €. Comment l’obtenir à ce prix défiant toute concurrence ? En l’achetant avec un abonnement. Souvent en rupture de stock, il est de retour chez Proximus. Pour combien de temps ? Rien n’est garanti. Dépêchez-vous tant qu’il est encore disponible.

Cliquez ici pour commander votre iPhone 14 Pro à partir de 479 €

