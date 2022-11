Bosch Indego S+500 : économisez plus 300€ sur la tondeuse robot ultra performante grâce à Amazon

Libérez-vous du temps avec la tondeuse robot Bosch Indego S+500

Les jardiniers vont être ravis ! La tondeuse robot Bosch Indego S+500 libère votre temps pour vous permettre de vous consacrer à vos arbres, fleurs et potagers. Avec la tondeuse robot Bosch Indego S+500, votre pelouse sera toujours impeccable. Elle peut tondre jusqu’à 500 m2 de pelouse en un passage. La tondeuse robot Bosch Indego S+500 est dotée de la technologie LogiCut, qui cartographie votre pelouse pour ensuite la tondre en bande parallèles bien nettes. Sa fonction BorderCut s’occupe de vos bordures pour des finitions parfaites. La tondeuse robot Bosch Indego S+500 vous aide à avoir un jardin superbe. Grâce à sa fonction SmartMoving, elle analyse votre pelouse, la météo locale et vos paramètres personnels pour vous proposer un calendrier de tonte optimisé. Dites bonjour à une pelouse en pleine santé, sans effort. Vous pouvez contrôler la tondeuse robot Bosch Indego S+500 depuis votre smartphone via l’application gratuite Bosch Smart Gardening. Durant son passage, elle répartit la tonte uniformément sur votre pelouse pour la fertiliser naturellement et la rendre encore plus belle. Que demander de plus ? Le silence, mais elle l’a déjà avec un niveau sonore maximum de 63 décibels.

→ A lire également : Comment choisir sa tondeuse robot pour gagner du temps au jardin?

Profitez de l’hiver pour acheter la tondeuse robot Bosch Indego S+500 au meilleur prix

C’est la saison pour investir dans une tondeuse robot. Dès l’arrivée des beaux jours, la tondeuse robot Bosch Indego S+500 passera au prix fort. Amazon vous propose en ce moment une réduction de 300 € sur la tondeuse robot Bosch Indego S+500. Elle est à 695,71 € au lieu de 997,49 €. De quoi vous laissez tenter par ce modèle pratique, léger et fonctionnel.

Cliquez ici pour acheter la tondeuse robot Bosch Indego S+500 au meilleur prix avec Amazon

