Black Friday Week : Amazon brade le prix de la machine à café De’Longhi Magnifica S ! (100€ de réduction)

De’Longhi Magnifica S Smart pour un café fraîchement moulu !

Dégustez un délicieux café fraîchement moulu grâce à la machine De’Longhi Magnifica S Smart. Équipé d’un broyeur de grain ultra-performant, vous pourrez moudre votre café seulement au moment de la préparation, pour un résultat optimal tasse après tasse. De plus, le tassage de votre café moulu se fait automatiquement. Vous pourrez d’ailleurs partager une délicieuse pause café en famille ou entre amis puisque la machine De’Longhi est capable de préparer 2 cafés en même temps. Que vous soyez plus espresso, double expresso, café ou long, vous trouverez forcément la recette de café qui vous convient en accès direct. Préparez vos délicieuses boissons lactées grâce à la buse vapeur. Vous pourrez également personnaliser et enregistrer vos boissons favorites selon vos goûts (intensité, longueur, température…). Très facile à utiliser, il vous suffit d’appuyer sur une seule touche pour préparer vos cafés grâce à son panneau de commande.

Où commander la machine expresso avec broyeur de grains De’Longhi au meilleur prix ?

Contrairement à l’ancienne version, la Magnifica S embarque un filtre inclus, une recette accès direct, des boutons et des icônes rétro éclairées. Comblée par la machine expresso avec broyeur de grain De’Longhi Magnifica S Smart ? Profitez du Black Friday Amazon pour l’obtenir à prix malin. En ce moment, cette machine à café de qualité vous est proposée à 329,99 euros au lieu de 429,99 euros, soit une remise immédiate de -100 euros. Avec Amazon, profitez de facilité de paiement et de livraison à domicile. Profitez-en vite avant qu’il n’y en ait plus !

Cliquez ici pour profiter du bon plan De’Longhi Magnifica S Smart sur le site d’Amazon

