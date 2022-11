Apple : le prix de l’iPhone SE 2nde Génération baisse de 140 euros avec le Black Friday !

iPhone SE 2nde Génération : un petit prix pour de grandes performances

Avec l’iPhone SE 2nde Génération, Apple a voulu sortir un smartphone puissant et performant à petit prix. Le pari est réussi. L’iPhone SE 128 GB 2nde Génération est petit mais costaud ! L’iPhone SE 2nde Génération profite de toute la puissance de l’iPhone 11 Pro. Il est doté de la puce A13 Bionic, la plus rapide jamais conçue pour un smartphone. Que vous regardiez des vidéos, lanciez des applications, ou jouiez aux jeux vidéo, il vous surprendra par sa puissance et sa fluidité. L’iPhone SE 2nde Génération sublime toutes vos photos avec son mode Portrait. Il floute l’arrière-plan pour mettre en valeur le sujet. Vos photos seront dignes de celles d’un grand photographe. La vidéo n’est pas en reste avec la 4K, d’une qualité 4 fois supérieure à la vidéo HD. Avec son design compact de 4,7 pouces, il se glisse facilement dans votre poche ou dans votre sac. Pratique, il est résistant à l’eau jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes. N’ayez plus peur de transporter votre smartphone partout ! Enfin, l’iPhone SE 2nde Génération dispose d’une grande autonomie : jusqu’à 13 heures de vidéos en une seule charge.

iPhone SE 128 GB 2nde Génération : un prix abordable encore en baisse avec MediaMarkt

Design, compact, performant et tout cela à petit prix, l’iPhone SE 2nde Génération a vraiment tout pour plaire. C’est le smartphone d’Apple le plus abordable. Dans le cadre des Black Friday Weeks, MediaMarkt a décidé d’en faire encore plus pour vous, en proposant la version 128 GB de l’iPhone SE 2nde Génération à 379 € au lieu de 519 €, soit 140 économies. A ce prix-là, ce serait dommage de ne pas en profiter.

Cliquez ici pour obtenir l'iPhone SE 128 GB 2nde Génération à 379 € chez MediaMarkt

