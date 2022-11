Bon plan : le prix de la montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 Pro est en chute libre sur Coolblue !

Samsung Galaxy Watch 5 Pro : la montre connectée idéale pour les sportifs

La montre connectée Samsung Galaxy Watch 5 Pro est la version haut de gamme des montres connectées Samsung. Elle est élégante et facile à porter au quotidien. Elle est également très résistante avec son boîtier titane et son verre saphir, idéal contre les chutes et les rayures. Étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur, vous pouvez porter la Samsung Galaxy Watch 5 Pro partout et par tous les temps. Son écran AMOLED de 1,5 pouces vous offre une très bonne visibilité et un confort de lecture, quelle que soit la luminosité. Avec la Samsung Galaxy Watch 5 Pro, vous recevez les appels et notifications de votre smartphone. La Samsung Galaxy Watch 5 Pro vous propose également de nombreuses applications pour suivre vos données de santé, votre activité physique et vos performances sportives au quotidien. Grâce à ses capteurs optiques, elle mesure votre fréquence cardiaque, votre pression artérielle. Elle analyse également la composition de votre corps et la qualité de votre sommeil. Pour booster vos performances, elle assure le suivi d’une centaine d’activités sportives : course, randonnée, vélo ou encore ski.

→ A lire également : Comment choisir sa montre connectée ?

Où trouver la Samsung Galaxy Watch 5 Pro au meilleur prix ?

Vous êtes tentés par les montres connectées ? La Samsung Galaxy Watch 5 Pro est la montre qu’il vous faut. En plus de ses nombreuses fonctionnalités, elle dispose d’une autonomie de 80h grâce à sa batterie de 590 mAh. Très pratique quand on souhaite suivre ses données de santé au quotidien. Coolblue propose actuellement la Samsung Galaxy Watch 5 Pro à 384 € au lieu de 442 €. De quoi vous laissez tenter. Petit plus, si vous commandez avant minuit, Coolblue vous livre gratuitement le lendemain.

