Black Friday : le casque sans fil haut de gamme de Sony voit son prix dégringoler grâce à cette promotion Coolblue !

Vous rêvez d’écouter votre musique avec une qualité et une précision exceptionnelle ? Le casque sans fil WH-1000 XM5 de Sony est fait pour vous. Coolblue le propose actuellement à 329 € au lieu de 399,99 €.

Écoutez la musique comme vous l’aimez avec le casque sans fil WH-1000 XM5 de Sony

Le casque sans fil WH-1000 XM5 est le modèle phare de Sony. Son design haut de gamme et ses fonctionnalités vous offrent un confort d’écoute inégalé. Chaque écouteur du casque sans fil WH-1000 XM5 est équipé de 4 microphones. Ces derniers mesurent en continu le bruit environnant sous tous ses angles pour créer pour vous l’anti bruit personnalisé parfait. Sony va encore plus loin avec l’application Sony Headphones Connect. Elle vous permet de personnaliser votre qualité d’écoute en amplifiant les basses et en réglant le son comme vous l’aimez. Grâce à sa fonction Speak-to-Chat, le casque sans fil WH-1000 XM5 de Sony atténue le son lorsque vous entamez une conversation. Intuitif, la musique se met automatiquement en pause lorsque vous retirez le casque. Ainsi, vous ne ratez aucune mesure de vos morceaux préférés. Enfin, la technologie Precise Voice Pickup vous offre une excellente qualité d’écoute lors de vos appels téléphoniques.

Le casque sans fil WH-1000 XM5 de Sony est en promotion chez Coolblue

Le casque sans fil WH-1000 XM5 de Sony est parfait pour vous accompagner en musique dans tous vos déplacements. Il ne vous lâchera pas avec sa grande autonomie : 30 heures sur une charge complète, et 5h d’écoute pour 10 minutes de charge. Le e-commerçant Coolblue le propose actuellement à 329 € au lieu de 399,99 €, soit presque 71 € d’économies. Commandez-vite. Tout commande passée avant minuit est livrée gratuitement le lendemain.

Cliquez ici pour acheter le casque sans fil WH-1000 XM5 de Sony au meilleur prix avec Coolblue

