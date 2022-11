Black Friday Weeks : le prix de l’eceinte Marshall sans fil chute chez MediaMarkt !

Pourquoi craquer pour l’enceinte sans fil Marshall Acton II ?

Acton II est la plus petite et la plus performante enceinte sans fil Marshall. Malgré sa petite taille, profitez d’un son sans limite grâce à cette enceinte qui vous offre une expérience sonore équilibrée et puissante. Ultra-pratique, profitez du Bluetooth 5.0 et de sa portée de 10 mètres pour connecter votre enceinte via votre smartphone, ordinateur ou tablette, même à distance. Vous avez également la possibilité de brancher l’enceinte sur la prise 3,5 mm. Personnalisez votre son en fonction de vos envies via l’application Marshall Bluetooth ou directement via ses commandes analogiques sur le panneau supérieur. Adaptez la sonorité de votre enceinte en fonction de la pièce dans laquelle elle se trouve pour profiter pleinement de votre son. Encore plus pratique, vous pouvez connecter deux appareils en Bluetooth et facilement passer de l’un à l’autre grâce à la fonction multi-hôte utilisateurs. En plus de vous offrir une qualité sonore supérieure, l’enceinte Acton II est un véritable élément de décoration avec son design Marshall emblématique.

Où trouver l’enceinte Marshall sans fil au meilleur prix ?

Optez pour l’enceinte Marshall Acton II, la plus dynamique et compacte de la gamme pour profiter d’une qualité sonore hors du commun. Ses trois amplificateurs de classe D alimentent les deux tweeters et le caisson de basse de l’enceinte pour produire un son digne de ce nom. Profitez des Black Friday Weeks de Media Markt pour commander votre enceinte à prix malin. En ce moment, l’enceinte sans fil Acton II Marshall noir est affichée au prix de 177 euros au lieu de 229 euros, soit une remise exceptionnelle de 52 euros. Commandez votre produit avant 22h et recevez-le gratuitement à domicile dès le lendemain. Vous pouvez aussi retirer votre enceinte dans l’un des 24 magasins Media Markt, selon les stocks.

