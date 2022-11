Black Friday : le Mac Book Air 13 pouces Edition 2020 d’Apple est à moins de 1000 € !

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Air Edition 2020 ?

Le MacBook Air 13 pouces Edition 2020 est l’ordinateur portable qu’il vous faut si vous êtes souvent en déplacement, ou si vous en avez besoin pour suivre vos cours à l’université. Compact et léger, il se transporte facilement. Sa puce M1, première puce conçue spécialement pour Mac, rend le MacBook Air 13 pouces Edition 2020 très performant. Elle réunit sur un circuit intégré 16 milliards de transistors, un processeur central (CPU), un processeur graphique (GPU), le Neutral Engine et d’autres technologies sur mesure. Avec le MacBook Air 13 pouces Edition 2020, le montage vidéo devient facile et rapide. Les amateurs de jeux vidéo seront également conquis par sa puissance. Son système d’exploitation MacOS Big est à la pointe en termes de confidentialité et de sécurité. Le MacBook Air 13 pouces Edition 2020 est équipé du Touch ID. Votre empreinte digitale vous permet d’allumer, éteindre, sécuriser vos documents ou encore payer en ligne facilement. C’est la technologie idéale pour vous sécuriser votre Mac et apporter beaucoup de fluidité dans son utilisation. Grâce à Touch ID, plus besoin de saisir votre mot de passe à chaque fois.

Où trouver le MacBook Air Edition 2020 au meilleur prix ?

La performance, la fluidité et le design du MacBook Air vous tente ? Profitez du Black Friday pour vous équiper. Dans le cadre des Blacks Friday Weeks, MediaMarkt casse le prix du MacBook Air 13 pouces 256 GB Edition 2020. Il est à 979 € au lieu de 1219 €, soit 240 € d’économies ! C’est le moment de craquer pour ce petit bijou de technologie.

Cliquez ici pour acheter le MacBook Air 13 pouces à 979 € chez MediaMarkt

