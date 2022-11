Stocks limités : l’Apple Watch Série 7 est à moins de 500 € sur Amazon. Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard.

Apple Watch Série 7, une montre connectée pratique et utile

Véritable compagnon et coach au quotidien, l’Apple Watch Série 7 est très polyvalente. Bien sûr, elle vous donne l’heure. Elle vous permet également de recevoir vos appels et messages sans vous encombrer de votre téléphone, grâce à la connectivité cellulaire. Son boitier de 45 mm a été repensé pour un design amélioré et un confort de lecture de l’écran optimal. L’écran Retina de l’Apple Watch Série 7 est en effet 20% supérieur à celui de l’Apple Watch 6. Ses bords sont également 40% plus fin. L’Apple Watch Série 7 vous accompagne partout, à la plage ou lors de vos activités sportives. Son verre renforcé est résistant à la poussière. Il est certifié IP6X. L’Apple Watch Série 7 est également étanche jusque 50 mètres en eau libre ou en piscine. Elle suit l’ensemble de vos activités, même dans l’eau. L’Apple Watch Série 7 est l’accessoire ultime pour une vie plus saine. Grâce à l’apps Oxygène, vous mesurez quotidiennement votre taux d’oxygène dans le sang. Vous pouvez également suivre votre rythme cardiaque avec l’ECG. De nombreuses autres applications vous aident à garder la forme et à évacuer votre stress. C’est le cas de l’apps Fitness+ (3 mois sont offerts pour l’achat d’une Apple Watch) ou encore de l’apps Pleine Conscience. Pour ne rien gâcher, l’Apple Watch Série 7 dispose de la charge rapide : jusqu’à 33% plus rapide que sur la Série 6.

L’Apple Watch Série 7 à moins de 500 € ? C’est possible avec Amazon.

Vous êtes tentés par la praticité et le suivi santé que vous propose l’Apple Watch Série 7 ? C’est le moment d’investir. Amazon la fait passer sous la barre des 500 € en la proposant à 499 € au lieu de 559 €. Cette superbe promotion se termine dans 10 jours, ou avant si les stocks sont épuisés. Un conseil, ne tardez pas à l’acheter.

