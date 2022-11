Black Friday Week : le prix de la Nintendo Switch est en chute libre sur Amazon !

Nintendo Switch : la console familiale

La Nintendo Switch est la console familiale par excellence. C’est une belle idée de cadeau de Noël qui plaira aux petits comme aux plus grands avec ses différents usages et la grande diversité des jeux proposés. Polyvalente, elle se transforme pour vous permettre de jouer n’importe où, n’importe quand. La Nintendo Switch est composée d’un écran et de 2 manettes Joy-Con attachées de part et d’autre de ce dernier. Elle dispose de 3 modes d’utilisation. Le mode téléviseur est conçu pour une utilisation classique, les deux manettes Joy-Con se réunissant pour former une manette traditionnelle. Le mode sur table vous permet de jouer en partageant l’écran de la console, chaque joueur jouant avec un Joy-Con. Enfin, le mode portable vous permet d’emmener votre console partout. Les 2 manettes sont attachées de part et d’autre de l’écran pour vous permettre de jouer à 2 mains. La Nintendo Switch permet de jouer seul, à deux et même plus ! Il est possible de connecter jusqu’à 8 consoles en multijoueur. Pour partager encre plus de jeux et agrandir votre communauté, la plateforme Nintendo Switch Online vous permet de jouer avec des joueurs du monde entier et d’accéder à un large catalogue de jeux.

Le prix de la Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe est en baisse sur Amazon

Amazon pense à vous en cette fin d’année. Le e-commerçant propose la Nintendo Switch incluant le jeu Mario Kart 8 Deluxe, ainsi que 3 mois d’abonnement à Nintendo Switch Online à 269,94 € au lieu de 329,99 €, soit une économie de 18%. L’occasion de profiter d’heures de jeux et de fous rires en famille avec le jeu culte Mario Kart 8 Deluxe d’une valeur de 69,99€. Cette version du jeu de course mythique vous propose 42 pilotes, s’affrontant sur 48 circuits, mais aussi de nouvelles fonctionnalités comme la conduite assistée ou encore 23 objets bonus pour affronter vos adversaires et gagner la compétition. C’est le moment d’en profiter !

