PS5 : où trouver la console en stock en Belgique à quelques jours du Black Friday ?

Le Black Friday sera probablement le bon moment pour se procurer la PlayStation 5. Les revendeurs prévoient d’avoir du stock pour cette occasion. Sera-t-elle soldée ? On ne le sait pas encore.

Pourquoi la PS5 est souvent en rupture de stock ?

Dès sa sortie en 2020, la PlayStation 5 a reçu un très bon accueil du public. Les gamers se sont précipités sur cette console, connue pour être la plus immersive du marché. La PlayStation 5 est clairement la console la plus performante de Sony. Elle offre une expérience de jeu inédite, 100% immersive avec ses graphismes époustouflants. Victime de son succès dès sa sortie, la PlayStation 5 s’est donc très vite retrouvée en rupture de stock. La crise de la COVID a également très fortement impacté la production de la fameuse console. Résultat ? Sony a de la difficulté à produire autant de PS5 qu’il le faudrait. Bonne nouvelle, l’entreprise a annoncé la mise en production de 30,5 millions de consoles. Ces dernières seront disponibles entre avril 2023 et mars 2024. D’ici là les ruptures de stocks sont encore possibles.

Comment obtenir la PS5 ?

Un conseil d’ici avril 2023, procurez-vous la PS5 dès qu’elle est de retour en stock chez les différents revendeurs. De nombreux revendeurs devraient avoir des PS5 dans le cadre du Black Friday. Sera-t-elle soldée ? Personne ne le sait à l’avance. Étant donné sa rareté, on imagine que seuls les accessoires et les jeux seront soldés, mais peut-être pas la PS5. Pour être sûr de l’obtenir, vérifier régulièrement les stocks de plusieurs e-commerçants en Belgique :

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Back Market

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur DreamLand

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Coolblue

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Amazon

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Fnac

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur MediaMarkt

Pour ne rien rater, n’hésitez pas à vous inscrire aux alertes emails pour être les premiers au courant des ventes de PlayStation 5.

