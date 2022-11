Bon plan : gardez vos pieds au chaud tout l’hiver avec ces UGG ultra tendance à prix mini

UGG Mini II : le confort à l’état pur

Depuis des années, les bottines UGG viennent réchauffer les pieds des plus frileux. Avec leur intérieur 100% laine de mouton, elles sont aussi très confortables. On peut dire aujourd’hui qu’elles sont devenues culte ! Elles font parties des basiques à avoir dans son dressing. Créée à l’origine pour réchauffer les pieds des surfeurs australiens après leur session de surf du matin, les bottines UGG se sont vite retrouvées à tous les pieds, hiver comme été, en ville comme à la campagne. UGG a désormais créé toute une collection, pour femme, homme et enfant. La marque propose également des chaussons et des accessoires fourrés en laine de mouton. Les UGG Mini II, plus basses que les UGG Classic sont faciles et agréables à porter. Elles s’adaptent vraiment à tous les styles de vêtements !

Où trouver les UGG Mini II au meilleur prix ?

Qualité rime souvent avec un prix élevé. Souvent imitées, rien ne vaut la qualité des vraies UGG. Les UGG Mini II sont fabriqués avec du cuir de vachette et de mouton. Leur intérieur est en 100% laine de mouton, et non pas en synthétique comme beaucoup de répliques. Vous pouvez les portez par tous les temps. Elles sont traitées pour résister à l’humidité et aux tâches. Leur semelle est également hyper confortable, et adhérente pour marcher partout sans problème. L’e-commerçant La Redoute propose actuellement les UGG Mini II noisettes à 103,96 € au lieu de 129,95 €, soit 20% de remise. Elles sont disponibles de la pointure 31 à la pointure 38. Les stocks sont limités, profitez-en vite avant que votre taille ne soit plus disponible.

