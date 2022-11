Offre Black Friday : la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 est à moins de 150 euros sur Amazon !

Pourquoi craquer pour la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 ?

Bien plus qu’une simple montre connectée, la Samsung Galaxy Watch4 a été conçue pour vous accompagner au quotidien et vous servir au mieux. Équipée de capteurs Samsung BioActive, cette montre est l'une des premières à être capable de mesurer votre composition corporelle. Vous pourrez ainsi suivre votre condition physique et atteindre vos objectifs en consultant votre indice de masse corporelle, votre masse musculaire, votre eau corporelle… Restez connecté avec vos amis et partagez vos séances d’entraînement avec eux pour rendre le sport plus agréable et motivant. Qu’importe l’exercice physique que vous faites, la Watch4 vous suivra pour compter vos pas, vos calories et même pour vous guider grâce à son GPS intégré. Parce que la qualité de votre sommeil est tout aussi importante que votre activité physique, Samsung a conçu ses montres connectées pour qu’elles puissent détecter et analyser les différentes phases de votre sommeil, mais aussi de vérifier votre saturation d’oxygène dans le sang et votre profil de ronflement. Ultra-performante, la Samsung Galaxy Watch4 est la première montre connectée à être dotée du système Wear OS co-développé par Samsung et Google, pour un accès étendu aux applications directement sur votre poignet.

Où trouver la Samsung Galaxy Watch4 au meilleur prix pendant le Black Friday ?

Pourquoi se contenter d’une simple montre quand la Samsung Galaxy Watch4 vous accompagne dans toutes vos tâches du quotidien ? Avec cette montre connectée dernière génération, bénéficiez de votre activité sportive à portée de main, entraînez-vous avec vos amis, atteignez vos objectifs en suivant votre condition physique, améliorez votre sommeil et consultez vos applications directement sur votre poignet. Profitez de l’offre Black Friday Amazon pour vous offrir ce bijou de la technologie pour seulement 149€ au lieu de 215,52€, soit une remise exceptionnelle de -31%. Amazon vous propose également d’étaler le prix de votre montre sur plusieurs mois sans frais et de bénéficier de la livraison gratuite à domicile.

