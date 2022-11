Black Friday Weeks : c’est le moment de vous équiper à petit prix avec l’enceinte autonome SONOS en promotion !

Compact mais puissante, l’enceinte autonome SONOS sans fil One SL est à petit prix avec MediaMarkt. C’est le moment d’équiper votre maison pour créer une ambiance musicale dans votre intérieur.

Enceinte SONOS sans fil One SL : pratique et polyvalente

L’enceinte SONOS sans fil One SL a tout d’une grande. Compacte, elle mesure 16,2 cm de hauteur pour 12 cm de large et de profondeur. Elle trouvera sa place dans votre intérieur en toute discrétion, n’importe où. Résistante à l’humidité, elle vous accompagne jusque dans la salle de bain. A vous la musique, les actualités ou un podcast motivant sous la douche pour bien démarrer votre journée. L’enceinte SONOS est compacte mais néanmoins puissante. Elle délivre un son clair, riche et limpide. Elle s’associe facilement avec une autre enceinte SONOS, ce qui vous permet de créer un son stéréo dans votre pièce. Autre astuce, en l’associant à la SONOS Playbar, Playbase ou Beam, vous pouvez utiliser deux enceintes comme des enceintes surround arrière pour un home cinéma époustouflant. Toutes les enceintes SONOS se connectent entre elles avec la WIFI. Parfait quand vous organisez des soirées. Le son envahit toutes les pièces de votre maison. Grâce au calibrage True Play, le son est systématiquement adapté à la dimension de votre pièce.

MediaMarkt casse le prix de l’enceinte SONOS

C’est le moment d’équiper toute votre maison. Dans le cadre des Black Friday Weeks, MediaMarkt propose l’enceinte SONOS à 134 € au lieu de 185 €, soit 51 € d’économies. L’enceinte SONOS est disponible en noir et blanc pour s’adapter à votre intérieur. Facile à utiliser, un simple câble d’alimentation vous permet d’écouter votre musique ou vos contenus préférés avec une qualité optimale, où que vous soyez. Commandez vite ! Avec MediaMarkt, profitez de la livraison et des retours gratuits.

Cliquez ici pour acheter l’enceinte Sonos à 134 € avec MediaMarkt

➢ A saisir : les meilleures offres de la toile repérées par nos Experts shopping :

– Black Friday Week : le prix de la Nintendo Switch est en chute libre sur Amazon !

– FIFA23 : réécrivez la Coupe du Monde avec le célèbre jeu de foot pour PS4 en promotion !

– Black Friday Weeks : offrez-vous la Xbox Series S à moins de 230€ chez MediaMarkt !