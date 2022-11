Apple : les AirPods 3ème génération sont à prix cassés sur Amazon !

AirPods 3ème génération : des AirPods en mieux !

Esthétiques et confortables, les AirPods 3ème génération propose une qualité sonore exceptionnelle. Avec eux, la musique prendra une autre dimension. Un transducteur dynamique créé par Apple vous offre un son exceptionnel : les basses sont profondes et riches, tandis que les aigus sont propres et nets. L’audio spatial avec le suivi dynamique des mouvements de la tête vous propose une expérience d’écoute tridimensionnelle. Avec les AirPods 3ème génération, vous avez la sensation d’être au cœur d’une salle de cinéma ou dans une salle de concert. Côté confort et esthétique, leur design a été repensé par rapport aux précédentes versions. La forme est plus ajustée, et la tige est plus courte pour orienter le son directement dans vos oreilles. Pratique à utiliser partout et par tous les temps, les AirPods 3ème génération sont résistants à l’eau et à la transpiration. Vous pouvez les utiliser pendant votre pratique sportive sans aucune crainte ! Pratiques, vous contrôlez la lecture de vos contenus et vos appels d’une simple pression. Pour des appels toujours audibles, un tissu mesh acoustique exclusif recouvre les micros encastrés dans chaque écouteur pour réduire le bruit du vent lorsque vous êtes au téléphone. Enfin, les AirPods 3ème génération dispose d’une autonomie nettement améliorée : jusqu’à 6 heures en 1 charge, et jusqu’à 30 heures avec le boitier de charge MagSafe.

Amazon casse le prix des AirPods 3ème génération

Envie d’écouter de la musique avec une qualité exceptionnelle ? C’est le moment de craquer. Amazon casse le prix des AirPods 3ème génération avec boitier de charge MagSafe. Ils sont à 189 € au lieu de 219 €, soit 14% de réduction. Petit plus, avec Amazon, vous pouvez payer en 4 fois sans frais, soit des mensualités de 47,25 €.

Cliquez ici pour obtenir les AirPods 3ème génération au meilleur prix sur Amazon

