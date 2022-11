Bon plan : profitez de 240 euros d’économies sur le MacBook Air 2020 d’Apple avec MediaMarkt !

MacBook Air Edition 2020 : intuitif et performant

Que vous soyez déjà adepte de l’univers d’Apple ou non, le MacBook Air 13 pouces Edition 2020 va vous séduire. Son utilisation est intuitive. Avec son trackpad, vous contrôlez et dirigez votre Mac d’une main et même d’un doigt ! Le MacBook Air 13 pouces Edition 2020 est équipé du Touch ID. Grâce à votre empreinte digitale, vous allumez ou éteignez votre Mac. Vous pouvez également sécuriser des documents, télécharger une application ou encore payer en ligne. Cette technologie apporte de la sécurité, mais aussi de la fluidité. Plus besoin de saisir votre mot de passe à chaque action. Compact et léger, le MacBook Air 13 pouces Edition 2020 se glisse facilement dans un sac. Il est idéal pour travailler ou étudier dans un café, à l’université, dans les transports, au bureau…Le MacBook Air 13 pouces Edition 2020 est doté d’une puce M1, première puce spécialement conçue pour Mac. Elle réunit sur un circuit intégré 16 milliards de transistors, un processeur central (CPU), un processeur graphique (GPU), le Neutral Engine et d’autres technologies sur mesure. Le MacBook Air 13 pouces Edition 2020 est donc très puissant et performant. Avec lui, le montage vidéo devient facile et rapide. Les amateurs de jeux vidéo seront également conquis.

Le MacBook Air 13 pouces Edition 2020 passe sous la barre de 1000 € avec MediaMarkt

Vous êtes tenté par l’univers Mac ? C’est le moment de craquer. Dans le cadre des Black Friday Weeks, MediaMarkt fait passer le prix du MacBook Air 13 pouces 256 GB Edition 2020 sous la barre des 1000 €. Il est à 979 € au lieu de 1219 €, soit 240 € d’économies. C’est une promotion exceptionnelle sur un produit Apple. Profitez-en vite !

Cliquez ici pour obtenir le MacBook Air 13 pouces Edition 2020 au meilleur prix avec MediaMarkt

➢ A saisir : les meilleures offres de la toile repérées par nos Experts shopping :

– Black Friday Week : le prix de la Nintendo Switch est en chute libre sur Amazon !

– FIFA23 : réécrivez la Coupe du Monde avec le célèbre jeu de foot pour PS4 en promotion !

– Black Friday Weeks : offrez-vous la Xbox Series S à moins de 230€ chez MediaMarkt !

– Offre Black Friday : la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 est à moins de 150 euros sur Amazon !

– Apple : les AirPods 3ème génération sont à prix cassé sur Amazon !