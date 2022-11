Black Friday : économisez 800€ sur le téléviseur Samsung Neo QLED 2022 avec Coolblue !

Samsung Neo QLED 2022 : le téléviseur HDR 4K idéal pour suivre la Coupe du Monde !

Plus qu’une simple télévision, la Samsung Neo QLED a été conçue pour vous faire vivre une expérience visuelle et sonore hors du commun. Dotée de la technologie Neo QLED, cet écran de 65” se compose de milliers de points qui s’allument et s’atténuent individuellement pour vous faire profiter d’images colorées, nettes et ultra-détaillées. Appréciez ainsi la profondeur des images noires et la luminosité des couleurs. Parfait pour suivre les moindres détails d’un match de football, ce téléviseur dispose d’une dalle 10 bits et d’une palette de plus d’un million de couleurs pour distinguer toutes les nuances d’une pelouse ou d’une foule par exemple. Grâce à la couche antireflet et à l’Ultra Wide Viewing Angle, profitez toujours de la meilleure qualité d’image. Fini les reflets sur la télévision grâce à l’Adaptive Picture qui adapte automatiquement la luminosité en fonction de l’environnement. Plongez au cœur des matchs de la Coupe du Monde 2022 et vivez l’ambiance du terrain comme si vous y étiez grâce à un son immersif. La télévision est équipée de plusieurs enceintes pour que le son provienne à la fois du haut, du bas mais aussi des côtés. La technologie Dolby Atmos projette le son au plafond pour une expérience sonore 100% immersive que vous regardiez un film, une série, un match ou que vous jouiez à vos jeux vidéo favoris. Grâce à son Smart TV Tizen, profitez de vos applications favorites à portée de main.

Black Friday : 800€ d’économies sur la télévision Samsung Neo QLED 2022

Que vous soyez un adepte des évènements sportifs, des films, des séries ou des jeux vidéos, la télévision Samsung Neo QLED 2022 est faite pour vous. Bénéficiez d’une qualité d’image optimale et d’un son immersif en toute circonstance pour ressentir et vivre vos contenus favoris en temps réel. A l’occasion du Black Friday, CoolBlue vous propose une offre à ne surtout pas manquer. La télévision Samsung Neo QLED 65” Mini-Led HDR 4K 2022 à 1699 euros au lieu de 2499 euros, soit une remise exceptionnelle de -800 euros. Attention, le stock est limité alors commandez vite votre téléviseur et recevez-le gratuitement à domicile pour profiter de chaque détail de la Coupe du Monde 2022. En plus de ce méga bon plan, CoolBlue vous offre 3 mois d’Apple TV+.

