Prix canon : le rasoir OneBlade de Philips passe sous la barre des 20 euros grâce à la Black Friday Week d’Amazon !

Vous rêvez d’une barbe impeccable et facile à entretenir au quotidien ? Le rasoir OneBlade rechargeable est fait pour vous. Il est en ce moment à 19,99 € au lieu de 33,99 € sur Amazon. C’est le moment de soigner votre style !

Durée limitée : plus que 6 jours pour profiter de 41% de remise sur le rasoir One Blade rechargeable de Philips avec Amazon - Amazon

Rasoir OneBlade rechargeable de Philips, pour un style toujours maîtrisé

Marre du feu du rasoir ? La mousse à raser et les rasoirs jetables vous ruinent ? Le rasoir OneBlade rechargeable est la solution. Contrairement à la tondeuse ou au rasoir classique, le rasoir OneBlade rechargeable respecte votre peau et prend soin de votre barbe en toute simplicité. Sa double lame vous permet de raser, mais aussi de tondre et de styliser votre barbe, tout en évitant les coupures. Il est livré avec 3 sabots : le premier est adapté pour les barbes naissantes, le deuxième est idéal pour les coupes courtes, le troisième permet d’entretenir les coupes longues. Pratique, il s’utilise aussi bien sur peau sèche que sur peau humide. Il peut même s’utiliser sous la douche. Le rasoir OneBlade rechargeable de Philips est également très économique. Chaque lame dure environ 4 mois.

Amazon fait chuter le prix du rasoir OneBlade rechargeable de Philips

Ce sont les offres star chez Amazon ! Le géant du e-commerce propose le rasoir OneBlade rechargeable à 19,99 € au lieu de 33,99 €, soit 41% de réduction. Si vous hésitiez, c’est le moment idéal pour vous lancer. Cette remise exceptionnelle se termine dans 6 jours, voire même avant si les stocks sont épuisés. Petit plus, avec Amazon la livraison et les retours sont gratuits. Une raison de plus pour en profiter.

Cliquez ici pour acheter le rasoir OneBlade rechargeable de Philips à 19,99 € avec Amazon

