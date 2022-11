Comment les VPN vous gardent en sécurité en 2022

Un VPN, « Virtual Private Network», est un réseau privé virtuel. Ce logiciel est très utile pour protéger vos données et vous permettre de naviguer sur internet en toute confidentialité. On vous explique tout.

Comment marche un VPN ?

Un VPN est un logiciel à installer sur son ordinateur, sa tablette, son téléphone ou encore sa console de jeux. Il est un véritable de filet de sécurité entre votre fournisseur d’accès internet et le web. Comment ? Au moment de vous connecter pour aller sur le web, le VPN crée un tunnel chiffré entre votre fournisseur d’accès internet et le web. Le VPN masque alors votre adresse IP. Il devient impossible de connaître votre localisation. Le VPN masque également vos données, votre historique de navigation, votre historique de recherche ou encore vos cookies. Votre fournisseur d’accès ne peut plus stocker votre historique de navigation, ni le partager avec des annonceurs. Seuls votre ordinateur et le VPN pourront déchiffrer vos données grâce à une clé sécurisée. Le VPN vous protège donc chez vous, mais aussi lorsque vous êtes à l’extérieur, connecté à un réseau WIFI public. Vos mots de passe, numéros de carte de paiement, numéro de sécurité sociale et toutes vos informations confidentielles sont protégés par le VPN quel que soit le réseau que vous utilisez. Avec lui, les hackers n’ont qu’à bien se tenir. Le VPN est idéal pour les personnes qui télétravaillent. Il vous garantit des échanges et transferts de documents confidentiels en toute sécurité. Il est également très pratique en voyage. Certains pays n’autorisent pas l’accès à de nombreux sites internet, c’est le cas de Cuba par exemple. Avec un VPN, vous pouvez surfer partout sur le web, où que vous soyez, sans contraintes.

Comment bien choisir mon VPN ?

Différents types de VPN sont disponibles sur le marché. Certains sont gratuits. Ces derniers ne vous offriront pas la meilleure sécurité. D’autres sont payants. Avant de faire votre choix, vous devez savoir qu’un bon VPN doit chiffrer votre adresse IP, mais aussi vos historiques de navigation, de recherche et les cookies. La connexion au VPN doit se faire de manière sécurisée, avec un login et un mot de passe. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres du marché :

NordVPN

Avec ses 14 millions d’utilisateurs, NordVPN est le numéro 1 dans le monde. Petit plus, il dispose d’une protection anti-menace sans avoir besoin de se connecter au VPN. Vous pouvez également sécuriser 6 appareils en simultanés avec un abonnement. Il fonctionne sous Windows, Mac, iOS, Android, Linux. Son abonnement ultime de 2 ans est actuellement à 5,99 €/mois dont 3 mois gratuits, soit 63% de remise.

Cyberghost

Le VPN Cyberghost fonctionne sous Windos, MacOS, iOS, Android, Linus, mais aussi sur les routeurs et consoles de jeux. Il vous permet de protéger 7 appareils à la fois avec un seul abonnement. De plus, il est très intuitif et facile à utiliser.

Cyberghost propose en ce moment un abonnement de 2 ans à seulement 2,03 €/ mois, dont 4 mois offerts.

PureVPN

PureVPN dispose également de nombreux atouts. Il est reconnu sur le marché avec ses 3 millions d’utilisateurs. Très facile à utiliser, et surtout très rapide, il est disponible sur iPhone, iPad, Android, sous Windows, Chrome, Firefox, mais aussi sur des appareils de streaming comme Amazon Fire TV, Apple TV, Samsung TV ou Android TV. En ce moment, PureVPN propose 87% de réduction sur son abonnement de 5 ans, ce qui revient à un abonnement à 1,41 €/mois.

Surfsharck

Surfshark, le dernier né des VPN, mais néanmoins très performant. Avec lui, vous pouvez protéger un nombre illimité d’appareils avec un seul abonnement. Son atout : il dispose du filet Kill Switch, qui permet de sécuriser votre navigation internet, même en cas d’interruption de votre connexion. En ce moment, l’abonnement de 2 ans est actuellement à 2,05 €/mois dont 2 mois gratuits, soit une remise de 84%.

