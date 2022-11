Dyson : 18% de remise immédiate sur l’aspirateur balai V8 Total Clean chez Krëfel !

Aspirateur balai Dyson V8 Total Clean : une aide au quotidien

Dyson est la référence en matière d’aspirateur balai. Sa technologie est connue et reconnue depuis des années maintenant. Sa version V8 Total Clean a tout pour vous séduire. Avec lui, fini la poussière. Passer l’aspirateur ne sera plus une corvée pour vous. L’aspirateur balai Dyson V8 Total Clean dispose d’une puissance d’aspiration bien supérieure à ses prédécesseurs grâce à son moteur numérique. L’association de la technologie d’impulsion numérique et d’un aimant en néodyme le fait tourner jusqu’à 110 000 tours/minute. Résultat ? L’aspirateur balai Dyson V8 Total Clean aspire toutes les poussières et particules, même les plus fines. Léger, il vous permet d’accéder très facilement au plafond et n’épargne aucun coin. Sa brosse en poils de nylons rigides élimine toutes les saletés, même sur vos tapis, tandis que sa brosse en nylon souple en fils de carbone antistatique est efficace contre les saletés et les poussières fines. L’aspirateur balai Dyson V8 Total Clean possède une autonomie de 40 minutes en continue. Cela vous laisse le temps d’aspirer une grande maison sans avoir besoin de le recharger.

Où trouver l’aspirateur balai Dyson V8 Total Clean au meilleur prix ?

Vous êtes tentés par l’aspirateur bala Dyson V8 Total Clean ? C’est le moment d’en profiter. Krëfel le propose actuellement à 329 € au lieu de 399 €, soit une remise de 18%. Faites vite, l’offre est valable jusqu’au 30 novembre. Il ne vous reste que 8 jours pour en profiter. Si vous le commandez avant 22h, il sera livré gratuitement chez vous dès demain.

Cliquez ici pour obtenir l’aspirateur balai Dyson à 329 € au lieu de 399 € avec Krëfel

