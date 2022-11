Apple Watch Series 7 : cette offre pour le Black Friday à saisir absolument avant qu’il ne soit trop tard !

Apple Watch Series 7, l’avant dernière génération d’Apple Watch

En termes de montres connectées, les Apple Watch sortent vraiment du lot. La Series 7 présente de belles nouveautés qui devraient vous séduire. Le design du boîtier a été améliorée par rapport aux versions précédentes. Son écran Retina est 20% supérieur à celui de l’Apple Watch 6. Ses bords sont 40% plus fin. Très esthétique, ce nouveau design vous offre également un confort de lecture optimal. Résistante à la poussière et étanche jusqu’à 50 mètres, l’Apple Watch Series 7 vous accompagne partout, même à la plage. Grâce à la connectivité cellulaire, vous n’avez plus besoin de vous encombrer de votre téléphone lors de vos déplacements. Vous pouvez recevoir messages et appels directement sur votre montre connectée. Appels, messages, notifications, l’Apple Watch Series 7 a aussi de nombreuses autres fonctions. Elle est un véritable coach au quotidien. Elle suit l’ensemble de vos activités : temps de sommeil, nombre de pas parcourus…Les apps Oxygen et ECG vous permettent d’assurer un suivi efficace de votre santé. L’app Oxygen mesure votre taux d’oxygène dans le sang, tandis que l’ECG suit votre rythme cardiaque. De nombreuses autres applications vous aident à retrouver la forme et à gérer votre stress : Fitness+ ou encore Pleine Conscience. L’Apple Watch Series 7 deviendra vite un compagnon indispensable pour vous.

Amazon casse le prix de l’Apple Watch Series 7 GPS + Cellulaire

Vous êtes intéressés par l’Apple Watch Series 7 ? C’est le moment de vous lancer. Amazon propose sa version GPS + Cellulaire avec un bracelet milanais en argent à 739 € au lieu de 829 €, soit 90 € d’économies. Pour ne rien gâcher, Amazon vous propose de payer en 4 fois sans frais, soit 4 mensualités de 184,75 €. Faites vite, cette offre exceptionnelle se termine dans 5 jours, ou avant si les stocks sont écoulés.

Cliquez ici pour obtenir l’Apple Watch Series 7 GPS + Cellulaire à 739 € avec Amazon

