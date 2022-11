Black Friday: le prix des indémodables Dr Martens descend jusqu’à -40% avec La Redoute!

Dr Martens: histoire d’une success story

Tout le monde connaît les Dr Martens, mais peu de personnes connaissent la véritable histoire de cette success story. Créées dans les années 40 par le médecin allemand Klaus Maertens, les Dr Martens sont au départ des chaussures orthopédiques. Un ingénieur anglais du nom de Bill Griggs va les découvrir dans les années 60. Il est séduit et décide de les importer au Royaume-Uni. Il anglicise le nom les Docteur Maertens deviennent les Dr Martens. Le modèle mythique de la marque avec ses coutures jaunes est commercialisé. C’est le modèle 1460. D’abord réservées aux ouvriers, elles servent essentiellement de chaussures de protection. Elles arrivent aux pieds du grand public dans les années 70. Le guitariste du groupe «The Who» va les porter sur scène. Dans les années 80 et 90, on les voit aux pieds du groupe punk Sex Pistols ou encore de Kurt Cobain du groupe Nirvana. Depuis, la mode passe, mais les Dr Martens restent et se transmettent de génération en génération.

Dr Martens: la paire de chaussures indémodable à petit prix sur La Redoute

La Redoute célèbre le Black Friday et les Dr Martens! Toute la collection homme, femme, enfant est actuellement en promotion. Les réductions peuvent aller jusqu’à -30%. Double bon plan, si vous commandez via l’application La Redoute, vous bénéficiez de 10% supplémentaires sur certains modèles: plateforme, derby, bottines, sandales… il y en a pour tous les goûts. C’est le moment d’intégrer ces chaussures indémodables dans votre dressing.

→ J’achète les Boots plateforme en cuir Jadon Smooth à 171,75€ au lieu de 229€ sur La Redoute

» Cliquez ici pour profiter de promotion allant jusqu’à 40% de remise avec La Redoute

