Nespresso : on a trouvé la machine à café Vertuo Next à moins de 50 euros sur Vanden Borre !

Nespresso Vertuo Next de Krups : un bon café à tout moment de la journée

La machine à café Nespresso Vertuo Next de Krups a tout pour elle. Élégante, elle trouvera facilement sa place dans votre cuisine. Elle est très facile d’utilisation, 1 simple pression suffit pour faire couler un café parfait. Espresso, double espresso, gran lungo, mug ou alto : à vous de choisir la longueur de café que vous souhaitez, de 40 à 414 ml. Une capsule équivaut à une taille de tasse. La machine à café Nespresso Vertuo Next de Krups est dotée d’un système d’extraction unique : la centrifusion. Ce système lit le code barre de la capsule choisie. La machine à café Nespresso Vertuo Next de Krups sélectionne alors la température, le volume d’eau, le temps d’infusion, la vitesse de rotation de la capsule et la longueur de tasse pour un café toujours parfait. Pour Nespresso, la préservation de l’environnement est importante. Toutes les capsules Nespresso Vertuo sont en aluminium recyclable. L’aluminium est hermétique et permet de préserver le goût et la qualité du café. Une fois utilisée, Nespresso récupère les capsules pour les recycler.

Nespresso Vertuo Next de Krups : un petit prix pour un café de qualité

Vous souhaitez déguster un bon café à tout moment, dans le respect de l’environnement ? Choisissez la machine à café à capsules Nespresso Vertuo Next de Krups. Habituellement affichée à plus de 100 €, Vanden Borre la propose actuellement à 49 €, soit plus de 50% de réduction. Encore mieux, Nespresso vous offre 100 capsules Vertuo de votre choix pour l’achat de 50 capsules Vertuo. De quoi déguster de bons cafés pendant quelques semaines.

Cliquez ici pour obtenir la machine à café Nespresso Vertuo Next de Krups à 49 € avec Vanden Borre

➢ A saisir : les meilleures offres de la toile repérées par nos Experts shopping :

– Black Friday Week : le prix de la Nintendo Switch est en chute libre sur Amazon !

– FIFA23 : réécrivez la Coupe du Monde avec le célèbre jeu de foot pour PS4 en promotion !

– Black Friday Weeks : offrez-vous la Xbox Series S à moins de 230€ chez MediaMarkt !

– Offre Black Friday : la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 est à moins de 150 euros sur Amazon !

– Apple : les AirPods 3ème génération sont à prix cassé sur Amazon !

– Black Friday : économisez 800€ sur le téléviseur Samsung Neo QLED 2022 avec Coolblue !

– Xiaomi Redmi Note 10 Pro : le meilleur smartphone à moins de 300 euros chute encore de prix sur Amazon ! (-24% de réduction)

– Prix canon : le rasoir OneBlade de Philips passe sous la barre des 20 euros grâce à la Black Friday Week d’Amazon !

– Black Friday: le prix des indémodables Dr Martens descend jusqu’à -40% avec La Redoute!