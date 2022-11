LEGO : préparez Noël et la Saint-Nicolas à prix mini avec les Black Deals DreamLand !

Préparez Noël et la Saint-Nicolas avec les Blacks Deals de DreamLand

Le spécialiste du jouet, du gaming et du multimédia propose de très belles réductions sur plus de 150 références jusqu’au 28 novembre. Parmi elles, on retrouve des marques comme Playmobil, Sony, Mattel, Hotweals, Nintendo ou encore Lego, le fameux jeu de construction pour petits et grands. Les Black Deals de DreamLand concernent près de 41 articles Lego. C’est le moment d’anticiper vos achats de Noël et de Saint-Nicolas.

LEGO, le cadeau parfait pour toute la famille

Vous n’avez pas d’idées pour vos cadeaux de Noël et de la Saint Nicolas ? Offrir des Lego est toujours une bonne option. Nous avons sélectionné pour vous plusieurs offres pour petits et gros budgets, qui devraient plaire aux filles et aux garçons, aux petits comme aux grands.

Le marché de street food Lego Friends

Entrez dans l’univers de Mia, Emma, Andréa, Olivia et Stéphanie, les supers amies Lego Friends. Le marché de street-food est le lieu où elles se retrouvent pour papoter et vivre de belles aventures. Le marché de street food Lego Friends est composé de 592 pièces. A vous de construire les 4 espaces de restauration : camion de tacos, jus de fruits, stand de sushis…Les 3 personnages fournis promettent de nombreuses heures de jeux. DreamLand le propose à 31,95 € au lieu de 39,95 €, soit 20% de réduction.

La maison Harry Potter Privet Drive

Vivez le début des aventures d’Harry Potter dans la maison des Dursley à Privet Drive. Exacte réplique de la saga, la maison d’Harry Potter dispose du placard sous l’escalier. Un dispositif permet même de lancer une avalanche de lettres d’admission. Le jeu est livré avec une voiture volante avec toit amovible. Le destin d’Harry Potter est entre vos mains !

La maison Harry Potter Privet Drive est composée de 797 pièces. Elle est fournie avec 6 personnages emblématiques : Harry Potter, Ron Weasley, Dobby et enfin Dudley, Vernon et Petunia Dursley. DreamLand le propose à 49,95 € au lieu de 59,75 €, soit 16% de réduction.

La Batmobile Tumbler

Les fans de Batman seront conquis par la voiture emblématique de la trilogie Batman , The Dark Knight. Ce modèle de 2049 pièces est la réplique du film. Une fois construite, la Batmobile Tumbler devient une véritable œuvre d’art à exposer. C’est le cadeau idéal pour les adultes, surtout s’ils sont fans de Batman. La Batmobile Tumbler est livrée avec deux personnages : Batman et le Joker. DreamLand la propose à 169 € au lieu de 229 €, soit 26% de réduction.

