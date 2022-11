Black Friday : découvrez où trouver la PS5 en Belgique !

PS5 ou l’histoire de rupture de stocks régulières

Au grand désespoir de nombreux gamers, la PS5 est très régulièrement en rupture de stocks. Pour être certain de l’obtenir, il faut être stratège ! N’hésitez pas à vous abonner aux newsletters et aux alertes des e-commerçants la distribuant. Une fois disponible, n’attendez pas avant de l’acheter. Quelques minutes suffisent pour voir les stocks s’écouler. Bonne nouvelle, les revendeurs devraient prévoir un réassort spécial pour le Black Friday. Seront-elles en promo ? On ne le sait pas à l’avance. N’hésitez pas à vérifier régulièrement l’état des stocks de plusieurs e-commerçants belges :

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Back Market

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur DreamLand

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Coolblue

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Amazon

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur Fnac

→ Vérifier les stocks de la PS5 sur MediaMarkt

Pourquoi la PS5 est régulièrement en rupture de stocks ?

La PS5 est souvent en rupture de stocks pour plusieurs raisons. La première, c’est la console la plus immersive du marché ! Elle offre aux joueurs une expérience de jeu inédite et des graphismes époustouflants. Pas étonnant qu’elle ait rencontré un vif succès dès sa sortie en 2020. Deuxième raison, Sony n’arrive pas à suivre la demande de production. La crise de la COVID et le manque de disponibilité de certains composants n’ont pas aidé. La situation devraient néanmoins changer d’ici quelques mois, Sony a en effet annoncé la mise en production de 30,5 millions de consoles. Elles seront disponibles entre avril 2023 et mars 2024. Il vous faudra donc attendre encore un peu pour être certain de l’obtenir. D’ici là, restez en veille !

➢ A saisir : les meilleures offres du Black Friday repérées par nos Experts shopping :

– Black Friday Week : le prix de la Nintendo Switch est en chute libre sur Amazon !

– FIFA23 : réécrivez la Coupe du Monde avec le célèbre jeu de foot pour PS4 en promotion !

– Black Friday Weeks : offrez-vous la Xbox Series S à moins de 230€ chez MediaMarkt !

– Offre Black Friday : la montre connectée Samsung Galaxy Watch4 est à moins de 150 euros sur Amazon !

– Apple : les AirPods 3ème génération sont à prix cassé sur Amazon !

– Black Friday : économisez 800€ sur le téléviseur Samsung Neo QLED 2022 avec Coolblue !

– Xiaomi Redmi Note 10 Pro : le meilleur smartphone à moins de 300 euros chute encore de prix sur Amazon ! (-24% de réduction)

– Prix canon : le rasoir OneBlade de Philips passe sous la barre des 20 euros grâce à la Black Friday Week d’Amazon !