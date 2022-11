Black Friday : la montre connectée Garmin Venu est à moins de 200€ chez Coolblue !

Pourquoi craquez pour la montre connectée Garmin Venu Noir ?

Contrairement aux autres montres Garmin, le design de la Garmin Venu Noir est plus élégant et moins sportif, parfait pour vos looks casual chic du quotidien. Avec son écran AMOLED coloré, appréciez vos contenus avec clarté, même en pleine journée. Cette montre connectée vous accompagnera durant vos séances de sport, quelle que soit votre activité, pour vous fournir un aperçu complet de vos performances. La Garmin connectée vous permet d’écouter votre musique et de payer sans contact (via Garmin Pay) directement via votre poignet. Pratique pour laisser votre téléphone portable et vos moyens de paiements à la maison lorsque vous partez faire du sport. En mesurant votre âge physiologique, votre niveau de stress, votre fréquence respiratoire… La Venu vous permet également de contrôler votre condition physique. Ainsi, vous pourrez vous entraîner de façon ciblée pour améliorer votre endurance et brûler le maximum de calories. Pour vous mesdames, fini l’interminable calcul de votre cycle menstruel, la Garmin Venu s’en occupe pour vous.

Offre Black Friday : montre Garmin Venu à moins de 200 € !

Ultra-pratique pour vous accompagner durant vos séances d’entraînement, la montre connectée Garmin Venu Noir va rapidement devenir votre partenaire au quotidien. Design, fonctionnelle et pratique, la Venu va vous faciliter la vie. Avec une note de 9/10 attribuée par plus de 420 utilisateurs, la réputation de la Garmin Venu Noir n’est plus à prouver. Profitez de l’offre Black Friday Coolblue pour vous offrir ce petit bijou de la technologie à prix malin. En ce moment, la montre connectée Garmin Venu Noir est affichée à 199€ au lieu de 234€, soit une remise immédiate de -15%. Commandez-la vite avant 23h50 et recevez-la gratuitement à domicile dès le lendemain. Vous avez aussi la possibilité de la retirer dans l’un des 6 magasins Coolblue.

Cliquez ici pour commander votre montre connectée Garmin Venu Noir à moins de 200€

