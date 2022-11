Apple : Amazon fête le Black Friday en faisant dégringoler le prix de l’iPad 9ème génération ! (-20% de réduction)

iPad 9 64 GB 2021, une tablette polyvalente

Ordinateur portable, smartphone, tablette…on a parfois l’impression de ne pas avoir besoin de toutes ces technologies. C’est sans connaitre l’iPad 64 GB 2021, 9ème génération de tablette Apple. L’iPad 64 GB 2021 est polyvalent. Il est complémentaire à l’ordinateur et au smartphone. Grâce à l’Apple Pencil et au clavier Smart Keyboard, il remplace avec légèreté votre ordinateur dans vos déplacements quotidiens. Glissé dans sac, vous ne sentirez même pas son poids. La technologie True Tone donne à son écran retina une luminosité parfaite, quelle que soit la lumière, même le soir. L’iPad 64 GB 2021 est puissant. Il est équipé d’une puce A13 Bionic et d’un GPU jusqu’à 20% plus rapide que celui de ses prédécesseurs, pour vous offrir des performances graphiques d’une qualité exceptionnelle. Côté photo, l’iPad 64 GB 2021 est doté à l’avant d’une caméra ultra grand angle de 12 Mpx, et à l’arrière d’un appareil photo grand angle de 8 Mpx.

Amazon casse le prix de l’iPad 9 64 GB 2021

Le géant du e-commerce tape fort pour les Black Friday Weeks. Il propose l’iPad 9 64 GB 2021 à 349,99 € au lieu de 439 € soit 20% de remise. Amazon va encore plus loin en proposant le paiement en 4 fois sans frais, soit des mensualités de 87,50 € par mois. Avec Amazon, la livraison et les retours sont gratuits. A ce prix-là, il serait dommage de ne pas craquer pour cette tablette pratique, polyvalente, et qui dispose d’une grande autonomie.

Cliquez ici pour acheter l’iPad 64GB 2021 à 349,99 € avec Amazon

